Gümnaasiumi noored osalevad heaolu väljakutses

Paide gümnaasiumi noorsootööjuht Kersti Viilup ütles, et koolis koguti eelmisel nädalal ettepanekuid, mida saaks igaüks teha, et koolipere tunneks end hästi. «Kaks nädalat kestvad heaolu väljakutsed algavad täna terve nädala kestva sammude lugemise võistlusega. Homme, teisipäeval, on väljakutseks kanda sõnumiga riietust ja teha komplimente,» tutvustas ta sõelale jäänud ideid.

Kolmapäeval, mil kõikidel õpilastel on õppesõidud erinevatesse muuseumidesse, on üleskutse naeratada kõigile. Neljapäeval korraldab Paide gümnaasium kogukonnapraktika konverentsi Paide muusika- ja teatrimajas. Pika istumise vahelduseks on üleskutse võimalikult palju sirutada ja teha massaažiring. Koolinädal lõppeb hommikuse virgutusvõimlemisega ning üleskutsega teha komplimente.

Viilup märkis, et õpilaste heaolu väljakutsed jätkuvad järgmisel nädalal. Esmaspäeval tervitatakse üksteist patsulöömisega ja terve nädal pööratakse tähelepanu vee joomisele, vähemalt üks liiter päevas. Teisipäeval tähistatakse koolis kodanikupäeva, sel päeval soovitatakse väljuda mugavustsoonist ning riietuda tavapärasest erinevalt või kanda midagi, mida on varem imelikuks peetud ja olla heatahtlik nende vastu, kes on väljakutse vastu võtnud. Kolmapäeval saadetakse üksteisele salakirju. Neljapäeval on koolis töö- ja tudengivarjupäev, mil enamus kooliperest on enda valitud inimest varjutamast, selleks päevaks on väljakutse pidada ekraanidieeti ja lahendatakse TOREdaid ülesandeid. Noorsootöönadala heaolu väljakutsed lõppevad tantsuvahetundidega ning üksteise kiitmisega.

«Kuigi Paide Gümnaasiumis on terve koolipere heaolu igapäevaselt väga oluline, pööratakse heaolu väljakutsega sellele veelgi enam tähelepanu. Oluline on üksteist märgata, toetada ja hoolida,» sõnas Viilup.