Kokku kandideeris “Klassikatähed 2020” konkursil 26 muusikut, kellest 18 said võimaluse esineda Estonia kontserdisaalis žürii ees. “"Klassikatähed" on nõudlik konkurss. Siia niisama, käed taskus, osalema tulla ei saa. Lihtsalt viisipidamisest või musikaalne olemisest ei piisa. Iga võistleja, kes saatesse kandideeris, on teinud endaga tublisti tööd ja harjutanud igapäevaselt oma instrumenti vähemalt 10-15 aastat. Sestap on 26 osalejat väikese Eesti kohta hea tulemus,” märgib “Klassikatähtede” üks ellukutsujatest ja saateformaadi autoritest Timo Steiner.