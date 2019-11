Leitud kassipoja elutahe tõi vabatahtlikele pisara silma

Eelmisel nädalal said MTÜ Paikass vabatahtlikud kõne, et nad võtaks võimalusel enda hoolde ühe elumajade juurde tekkinud väikse kassipoja. Kassituppa jõudes oli tilluke kassihing täiesti jõuetu ja sedavõrd halvas seisus, et tema elupäevad paistsid olevat kustumas.