Pühapäeva ennelõunast käis Paide muusika- ja teatrimajas näitlejaid valiva Heli Jürissoni silme alt satsi­kaupa läbi 8–11aastaseid poisse ja tüdrukuid. Lapsed said ülesande kujutada ette, et on pimedas metsas eksinud suurde maha­jäetud hoonesse, ja kaamera ees näidata, mida nad sellises olukorras teeksid.