Järvamaalt teatati enam kui 1900 mesilasperest

Kõige rohkem, üle 5500 mesilaspere asub Lääne-Virumaal. Järgnesid enam kui 4000 perega Tartumaa, Pärnumaa ja Saaremaa. Kokku on mesilaid ligi 2000 mesinikul üle Eesti.

PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin avaldas heameelt selle üle, et mesinikud on kiirelt omaks võtnud mesilasperede arvu teatamise kaks korda aastas. „Kui varem pidi mesilasperede arvu teatama ainult 1. mai seisuga, siis sellest aastast lisandus ka sügisene teavitamine. Koos kevadise mesilasperede arvuga võimaldab see hinnata mesilasperede talvekadusid, eelseisva meetootmise perioodi korjeperede arvu ning planeerida mesilasperede toetuse taotlejate mahtu“.