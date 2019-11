Elektrilevi taastas Paides ligi 100 aastat vana alajaama

„Elektrilevi võrk on justkui läbilõige ajaloost. Meil on kaasaegsed kaugjuhitavad viimase tehnoloogiaga varustatud alajaamad viimasest kümnendist, aga meil on ka võrgus täiesti töökindlat vara, mis pärineb ligemale 100 aasta tagusest ajast,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend. „Seejuures oleme tõdenud, et kohati on Eesti ajal ehitatud alajaam isegi paremas seisus kui näiteks mõni 30 aastat noorem Nõukogude ajal püstitatud elektrivõrgu hoone“.