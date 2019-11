Karvutu hunt leidis oma otsa autorataste all

Oktoobri keskel kirjutas Järva Teataja, et Köisi kandis luusis majade läheduses ringi üksik karvutu hunt. Eile sai kohaliku jahiseltsi esimees teate, et üks rääbakas hunt on samas piirkonnas jäänud auto alla. Jahimeestel polnud kahtlustki, et oma otsa leidis just see sama karvutu hunt.