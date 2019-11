Tellijale

Kuna paljud omavalitsused on sidunud lasteaia vanemate kaetava kohatasu miinimupalgaga, siis tähendab see uuest aastast ka lasteaia kohamaksu tõusu.

Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm selgitas, et tänavu on Paide linna lasteaedades kohatasu 7,5 protsenti miinimumpalgast, mis on 40 eurot ja 50 senti. Endise Paide valla ja Roosna-Alliku valla lasteaedades on kohatasu viis protsenti alampalgast ehk 27 eurot.