Tellijale

Türi abivallavanem Elari Hiis ütles, et see on suur töö, mida kohalik omavalitsus võtab väga harva ette. Hiis selgitas, et linnast ja alevikest lahutatakse näiteks maalapid, mis on kasutuses põllumaana. Kui linna või aleviku naabrusse on kerkinud elamisi, mis on selle asulaga tihedalt seotud, siis tasub need sinna ka liita.