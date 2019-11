99math kutsub Eesti koolinoori rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel osalema

1.-12. klassi õpilastele suunatud võistluse eesmärk on pakkuda elamusterohket kogemust ning tekitada neis suuremat huvi matemaatika vastu. Võistlusest võtavad osa meeskonnad üle terve maailma, liitudes nutitelefoni või tahvelarvuti abil online-mänguareeniga.

Mängu loojat Timo Timmit nimetas TransferWise hiljuti Euroopa viie andekama noore ettevõtja hulka. “Olen suurema osa oma elust olnud korvpallur, kelle jaoks polnud matemaatika varasemalt just südameasi. Ühel hetkel mõistsin, kui oluline on see õppeaine tulevikus tööturul. Seetõttu otsustasingi võtta olulised elemendid spordist, et muuta matemaatika noorte jaoks põnevamaks ja atraktiivsemaks,” lausus Timmi.

99math’i veebiplatvorm aitab õpetajatel motiveerida õpilasi teadmisi omandama läbi mängu. Mängukeskkonas on võimalik valida erinevate ülesannete vahel ning seeläbi võistelda terve klassi või kooliga, et selgitada välja parimad arvutajad.

Võistlust toetab Telia Eesti, kelle üheks eesmärgiks on tehnoloogiahariduse populariseerimine noorte seas. “Telia hingeasjaks on olnud alati hariduse edendamine - seda tõestab juba aastaid tehnoloogiahuvilistele tüdrukutele korraldatatud Telia Techgirls’i ürituste sari. Tehnoloogiavaldkonnas töötamise üheks alustalaks on ilmselgelt laiapõhjalised teadmised matemaatikas ning meil on hea meel näha, kuidas selle toetamise jaoks on loodud mänguline ning arendav õppekeskkond,” lausus Telia toetustegevuste juht Elo Võrk.

2019. aasta kevadel osales rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel 14000 õpilast. Sel talvel ühendab 99math jõud partneritega Euroopas ja USAs, et korraldada rekordiline rahvusvaheline võrguturniir. "Loodame korraldada järgmisel aastal võistlusmängu, kus osaleb reaalajas 100 000 õpilast erinevatest riikidest üle maailma. Nii on meil võimalus jõuda veel suurema arvu õpilasteni ning tekitada neis positiivne seos matemaatikaga," on mängu looja Timo Timmi lootusrikas.

Õpetajatel on õpilasi võimalik registreerida kuni 3. detsembrini leheküljel siin!