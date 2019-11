Türi tüdruk pääses Hea Eeskuju konkursil finalistide sekka

Kirke Perillus on Türi põhikooli 9. klassi õpilane, kes muuhulgas on käivitanud minifirma Mängime Koos!. 2018 aasta võistlusel saadi Eesti parima minifirma eripreemia meeskonnatöö eest. Kirke loodud firma on teada ja tuntud perede hulgas ning peaaegu igal nädalavahetusel kutsutakse neid laste sünnipäevadele mänge läbi viima, näomaalinguid tegema jne. Lisaks veel ka muud avalikud üritused, kus noored oma tegevust tutvustavad ja teenust pakuvad.