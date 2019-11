Raadio 2 teeb seda taas: Aastahitt 2019 hääletus on avatud

“Raadio 2 Aastahitt on kui mitte suurim avaliku arvamuse küsitlus pärast Riigikogu valimisi, siis kõige lõbusam kindlasti. Ja kui vahepeal kippus olema nii, et aasta lõpuks olid kevadised lemmikud juba meelest läinud, siis tänu voogedastuse pleilistidele saab need kiiresti meelde tuletada,” soovitab Raadio 2 muusikajuht Erik Morna oma tänavused lemmikud Aastahiti hääletusel üles reastada.