Selts küsib ministeeriumilt mälestusmärgi jaoks raha

Koerust sirgunud luuletaja Kalju Lepiku auks kavandatava mälestusmärgi ideekavandi konkursi võitis skulptor Elo Liiv võistlustööga “Maakera keskpunkt” ja see on kavas püstitada Koeru Aruküla mõisa parki. "Töö maksumus on 30 000 eurot, millele lisandub Koeru kogukonna poolt vabatahtlik töö - graniitkivi transport ja paigaldamine, haljastus ja muud toetavad tegevused ligi 4-5 tuhande euro ulatuses. Annetuste toel on tänaseks kogutud ligi 1000 eurot ja Järva valla toetusfondist on saadud 2000 eurot ideekonkursi läbiviimiseks," tõi MTÜ Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi juhatuse esimees Ülle Jääger välja oma taotluses.