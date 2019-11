Ettevaatust liikluses: teedel on must jää!

Põhja prefektuur hoiatab, et teeolud võivad praeguste ilmadega kiirelt muutuda ja kõige olulisem on valida sobilik sõidukiirus ja hoida pikivahet.

Lõuna-Eestis on olukord hullem

Lõuna-Eestis on politsei täna varahommikust saati saanud enam kui 20 teadet avariide kohta. Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk ütles, et neist suurem osa on olnud teelt väljasõidud ja tagant otsasõidud. Avariid sagenesid nähtavalt Tartu- ja Jõgevamaal, neli teadet laekus lisaks Viljandi- ja kaks Valgamaalt. Enamik avariidest päädisid pleki mõlkimisega, paraku oli ka kaks tõsisemat avariid, milles said inimesed viga.

Avariipaikadel töötanud politseinikud selgitasid, et enamikul sõidukitest kasutati talverehve. Olgugi, et varahommikul sadas jäävihma ja teed läikisid kohati nähtavalt mustast jääst, ei kohandanud autojuhid oma sõiduvõtteid ootamatult muutunud ilma- ja teeoludele vastavaks.

Järvamaal on temperatuur teedel -1 kraadi juures, mis tähendab, et musta jää oht on väga suur

Virk rõhutas, et ilma- ja teeolude jälgimine, jõukohase sõidukiiruse valimine ja pikivahe hoidmine on sügistalvisel perioodil aabitsatõde, millega iga sõidukijuht võiks arvestada. Ööpäevaringselt kõigub temperatuur oluliselt ning muudab seeläbi ka teeolusid. Eriliselt ettevaatlik tuleks olla sildadel ja viaduktidel sõites, kus libeduse oht on suurem. Samuti, kelle masinal all suverehvid, soovitab politsei need esimesel võimalusel talviste vastu vahetada.