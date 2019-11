Üleriigilisele mardi- ja kadrisantide rahvaloendusele pani end kirja 570 mardi- või kadriperet

Soovime „Hakkame santima!“ aktsiooniga populariseerida meie oma ägedaid sanditamiskombeid ning olukorrast parema ülevaate saamiseks korraldasimegi mardi- ja kadrisantide rahvaloenduse. Mardi- ja kadrisandijooksmine on koos sõprade või sõpruskonnaga lõbus sügisene ettevõtmine, samas ka oluline osa meie kultuuripärandist,“ ütles „Hakkame santima!“ aktsiooni eestvedaja Kati Taal.

Mardi- ja kadrisantide rahvaloenduse tulemused on avaldatud täna keskpäevase seisuga. Mardi- ja kadrisantide rahvaloenduse vorm on avatud 28. novembrini. Kes varem unustasid, on oodatud end kirja panema aktsiooni kodulehel www.mardipaev.com.