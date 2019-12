Aastalõpupidu toob lavale põnevad artistid ja muusikud

Tänavune aastalõpupidu Paide Muusika- ja Teatrimajas toob suurele lavale Utopia Entertainmenti tantsulavastuse, kolmeosalise revüülavastuse meremehe unistusest, igatsusest ja ihadest. See on loodud inspireeritult Lennusadama näitusest „Sex and the Sea“. Õhtule lisab suursugusust laulja ja artist Teele Viira, keda võib siin kohata uutes ning huvitavates rollides.