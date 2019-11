Tellijale

"Hea projekt on ehituses kõige alus. Mida põnevam on arhitektide idee ja mida paremini on teostatud projekt, seda huvitavam ja toredam on ehitaja töö. Suur au on olnud olla osaline sellise mastaabi ja emotsionaalse väärtusega ainulaadse objekti teostamisel, nagu seda on Kommunismiohvrite memoriaal. Haarti jaoks on see kindlasti sajandi projekt, sest nii erakordse objekti ehitamise juhtimise võimalust väga sageli ette ei tule," ütles Haart Ehituse juhatuse liige Riho Metsla.