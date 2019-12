Järvamaa laulu- ja tantsupeoks saab end kirja panna veel paar päeva

Kollektiividel, kes soovivad osaleda Järvamaa laulu- ja tantsupeol, on võimalus end selleks kirja panna veel paar päeva. Peol osalemise vormid on laulu- ja tantsupeo kodulehel https://www.jarvamaa.com/, registreerumine on avatud kuni 4. detsembrini. Enne registreerumist paluvad korraldajad tutvuda ka esitamisele tuleva repertuaariga. Repertuaar on veel täiendamisel, kuid ülevaate leiab peo kodulehelt juba nüüd.