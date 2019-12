Pisi- ja eksootilised loomad ei sobi esimeseks lemmikuks lapsele

2018. aastal tuli ELS-i hoole alla 37 pisilooma ja Varjupaikade MTÜ käest käis läbi ligi 50 närilist, eksootilist looma ja lindu. Käimas oleval aastal on seltsile loovutatud juba kokku 35 närilist, küülikut ja nende hulgas ka 2 papagoid. „Pisi- ja eksootiliste loomade perre võtmist kiputakse tihti otsustama emotsiooni ajendil ega kujutata ette, et ka need loomad vajavad palju hoolt ja tähelepanu. Tihti eelistatakse lapsele võtta koera või kassi asemel just lemmikloom, keda saab hoida puuris või akvaariumis, kuna arvatakse, et need loomad vajavad vähem tähelepanu ning on lihtsam ja odavam pidada. Tekkivate kohustuste valesti hindamisele järgneb tihtilugu loomadest loobumine või lausa hülgamine,“ kommenteeris olukorda Eesti Loomakaitse Seltsi otsese abistamise juht Margit Midro.