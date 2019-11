Ehitaja suurim väljakutse: tee tuli rajada merre

Tellijale

Ehituse käigus rajati uusi ja rekonstrueeriti olemasolevaid teelõike, sealhulgas jalg- ja kergliiklusteid kokku ligi 14 kilomeetri ulatuses, sellest uus rajatav Reidi tee on pikkusega 1,93 kilomeetrit. Ühtlasi rekonstrueeriti 1,4 kilomeetrine Narva maantee lõik. Rajati uusi ning rekonstrueeriti olemasolevaid kergliiklusteid ja jalgteid kokku 10,5 kilomeetri ulatuses ning rajati rannapromenaad koos puhkealadega.

Reidi tee ehitasid Paide ehitusettevõte Verston Ehitus OÜ ja KMG Inseneriehituse OÜ. Verston Ehituse juhatuse esimehe Veiko Veskimäe sõnul on Reidi tee suuremahuline ja keerukas projekt otse linna tuiksoonel. „Ehitajate jaoks olid suurimateks väljakutseteks tee ehitamine sisuliselt merre, mille käigus sai Tallinn mere arvelt juurde 7500 ruutmeetrit maapinda, ning väga tiheda liiklusega ristmike ümberehitus. Linnakeskkonnas ehitamisel on eesmärk võimalikult vähe häirida kohaliku kogukonna tavapärast toimimist ning lahendada jooksvaid probleeme sujuvalt,“ sõnas Veskimäe. „Huvitavaks väljakutseks kujunesid ehitustehnilised erilahendused, nende seas Eesti suurima sadeveepumpla rajamine. Tunneme rõõmu, et meie meeskond sai koostöös linnaga suurepäraselt hakkama kõigi ehituse käigus ette tulnud keerukamate olukordade ja ootamatustega ning Reidi tee valmib linnarahvale kasutamiseks kokkulepitud tähtajaks.”