Helkurkõnd kinnistas teadmist, et pimeda aja olulisim abivahend on helkur

Ennetusüritust läbi viinud abipolitseinik Katre Põldmaa rääkis, et inimeste teadlikkus helkuri vajalikkusest on üldjoontes hea, kuid kahjuks kipub ette tulema ka selliseid olukordi, kus helkur näiteks kaob ja uue helkuri soetamine seejärel sootuks ununeb. Ta lisas, et tegelikkuses tuleks aga igaühel teadvustada, et helkuri puhul on tegemist odavaima elukindlustusega, mis oma väikestest mõõtmetest hoolimata mõnes elulises situatsioonis suisa elupäästjaks võib osutuda.

Tallinnas ühe lasteaia juures ennetusüritust läbi viinud abipolitseinik Katre peegeldas, et kui lapsed on pigem tublisti erinevate põnevate helkurite ja helkuridetailidega varustatud, siis nende samade laste vanemate silmapaistvusega on olukord mõnevõrra kehvem. „Kui neilt uurisime, miks nad pimedal ajal helkurit ei kanna, siis valdavalt jäid kõlama vastused, et liigeldakse vaid autoga ning helkurit seetõttu ka tarvilikuks ei peeta,“ nentis abipolitseinik. Ta lisas murelikult, et tegelikult on see arusaam ning tõekspidamine aga väär ning üks helkur peaks igal inimesel siiski kuue servas rippuma, sest iial ei tea, mil autojuht jalakäijaks ümber kehastuma peab.

Eestimaa erinevates paikades aktsiooni läbi viinud abipolitseinikke ja politseinikke pani muretsema ka fakt, et üksjagu inimesi peab helkurit justkui koledaks moedetailiks, mis liiklejate väljanägemise ja moetunnetusega kokku ei pidavat sobima „Tegelikult on väga paljud helkureid tootvad ettevõtted ja organisatsioonid juba aastaid käinud seda teed, et helkur võib oma olemuselt ja kujult olla vägagi moekas detail, mis väljanägemisele oluliselt särtsu juurde annab ja seeläbi ka inimese turvalisust tõstab ning pimedas kaasliiklejatele silmapaistvaks muudab,“ selgitas Põldmaa.

