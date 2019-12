Järvalased paistsid pealinnas taas silma

Alles see oli kui järvalased võisid uhked ja elevil olla, et näe need Jürid-Marid seal Estonia isadepäevakontserdil on meie maakonnast ju. Eile õhtul Tallinna raekojaplatsi jõuluturult küll otseülekannet ei tehtud, kuid menukas Järva-Jaani tantsurühm oli taas pildis.