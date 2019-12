Algas jõulukampaania „Lase rong läbi – sind oodatakse jõuluks koju“

Raudteeohutus on osa liiklusohutusest. Oluline on anda eeskuju ning käituda ise ohutult. „Tegeledes igapäevaselt raudteeohutuse riikliku järelevalvega, peame tõdema, et raudteeõnnetuste peamiseks põhjuseks on hooletus ja tähelepanematus. Seepärast osaleme nii koostöös MTÜ Operation Lifesaver Estonia kui ka teiste raudteeohutusega seotud asutustega teavitustegevustes, et inimesi suunata mõtlema raudteega seotud ohtudele,“ selgitas TTJA transpordi osakonna juhataja Heigo Saare. „Eile alanud advendiajaga seoses soovimegi terve TTJA poolt soovida kõigile rahulikku ja turvalist jõuluootust ning tuletada meelde, et raudteed ületades tuleb vaadata, kuulata ja märgata,“ sõnas Saare.