Täna toimuvad annetamistalgud

“Loodetavasti leiavad paljud tänastel annetamistalgutel tee heategevuse juurde, nii nagu “Teeme ära” talgud on õpetanud meid juba üle kümne aasta kogukonnategevusi ja vabatahtlikku tööd hindama,” ütles Vabariigi Presidendi vabakonna nõunik Urmo Kübar.

“Meil on suur rõõm näha, et annetamistalgute ideega on kaasa tulnud väga erinevad algatused - nii väiksed kogukonnad kui ka suured üle-eestilised organisatsioonid. Tähelepanu saavad eri valdkonnad haridusest, tervisest ja toimetulekust looduse, kultuuri ja kohaliku eluni,” ütles annetamistalgute korraldaja Helen Talalaev.