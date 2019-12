"Jõulutunnel 2019" toetab hingelt katkiste laste ravikodu rajamist

Iga viies laps ja nooruk kannatab arengu-, tundeelu- või käitumishäire all. Igal kaheksandal on diagnoositud vaimne häire ning ta vajab abi. Need numbrid räägivad katkistest hingedest meie keskel ja liigagi sageli on selle põhjuseks vägivald. Noore inimese võib murda kodu- või koolivägivald, kiusamine ja probleemsed lähisuhted, aga ka pereliikme kaotus. Traumaga toimetulekuks vajab noor pikaajalist teraapiat, mis taastaks usalduslikud suhted, enesehinnangu ja oskuse endaga toime tulla.

ETV heategevussaade "Jõulutunnel" ja MTÜ Oskar Alliku kodu on ühendanud jõud, et koos heade inimeste abiga panna alus Peedu ravikodule. Ravikodu eestvedaja, lastearst ja psühhiaater Anne Daniel-Karlsen on miljööteraapilist ravisuunda arendanud Eestis viimased kümme aastat. Nüüd on lootust, et miljööteraapiline ravikodu tuleb "Jõulutunneli" toel sarnaselt Põhjamaadele ka Peedule.

"Miljööteraapia on teaduspõhine ravimeetod, mis loob noore jaoks ööpäevaringselt turvalise, hoitud ja toetava keskkonna, kus aidatakse esile pääseda tema tugevatel külgedel," selgitab dr Daniel-Karlsen ja lisab, et raviteraapias on olulisel kohal ka töö perega. Peedu ravikodu rajatakse Elva lähistele looduskaunisse paika, mis on tuntud ka Eesti kirjanike kunagise puhkekoduna. Just sealsete metsade keskel on ammutanud energiat ja loonud teoseid Paul Viiding, Kersti Merilaas, Hando Runnel jpt.

"Jõulutunneli" annetustega pannakse alus miljööteraapilise keskuse rajamisele ja ehitatakse Peedule esimene maja, kuid pikaajaline eesmärk on arendada ravikodust välja kompetentsikeskus, mis saab toetada sarnaste ravikodude loomist kõikidesse Eestimaa valdadesse. Anne Daneil-Karlsen: "Eesti on liiga väike, et kaotada veel üks laps, kellel on kadunud elamise mõte ja kustunud lootus!"

Läbi aastate on "Jõulutunnel" kogunud heategevuseks rohkem kui 3,3 miljonit eurot. Tänavune "Jõulutunnel" on endale võtnud läbi aegade suurima ülesande - koguda Peedu ravikodu rajamiseks 750 000 eurot. "Jõulutunneli" produtsendi Ene-Maris Tali sõnul on "Jõulutunneli" missioon alati olnud aidata neid, kes tõeliselt abi vajavad. "Meie ümber ja meie kodudes on palju kurjust ja selle all kannatavad eelkõige lapsed. See kurjus, mida nad on pealt näinud või mis nende endiga on juhtunud, jätab neisse sügava jälje - tekivad ärevus- ja söömishäired, hirmud, depressioon... Need lapsed vajavad professionaalset abi, et oma eluga toime tulla."

"Jõulutunneli" esimene saade, mida juhib Hannes Hermaküla, on ETV ekraanil 21. detsembril. Esimesel jõulupühal, 25. detsembril, toob heategevussaade koos Anna ja Kristjan Pihliga läbi päeva vaatajateni südamlikke kohtumisi ja mõtlemapanevaid lugusid ning pakub helget muusikat. Lisaks korraldab "Jõulutunnel" heategevusliku kontserdi Tartu Pauluse kirikus, mis jõuab ETV ekraanile esimesel jõulupühal.

Annetustelefonid Peedu ravikodu toetuseks on juba avatud ning need suletakse 31. detsembri südaööl. Helistades numbrile 900 7701 saab annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 helistades 10 eurot ning numbrile 900 7703 helistades on annetussumma 25 eurot. Telia Eesti, Elisa ja Tele2 vahendavad annetusi vahendustasuta.

Kodulehel www.peedukodu.ee saavad pangalinke kasutades oma annetuse teha nii ettevõtted kui eraisikud.

Peedu kodu rajamist toetavad Elva vald, Muinsuskaitseamet, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo, Telia Eesti, digiagentuur Vurr.