Kukemuru Ambient kolib Väinjärve äärde

Kukemuru Ambient annab enda Facebooki lehel teada, et kaheksas ambientpidu tõotab tulla suurejoonelisem kui kunagi varem. Tavaks on saanud, et muusikasündmus vahetab iga kahe aasta tagant toimumispaika. Seekord otsustati, et kaheksas Kukemuru Ambient peetakse Väinjärve ääres.