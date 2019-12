Millist ilma ennustavad jõulukuuks välismaised ilmaportaalid?

Eesti ilmateenistus prognoosib, et kuu esimene veerandik on tavapärasest soojem ja sageli sajab, enamasti vihma. Kümnenda detsembri paiku ilm veidi jaheneb ning vihm asendub järk-järgult lume ja lörtsiga. Kuu keskpaiku ongi ilm muutlik – aeg-ajalt sajab, kuid on ka kuivemaid päevi ning sooja- ja külmalained vahelduvad. Kuu viimases veerandis saavutab ülekaalu Skandinaaviast või Loode-Venemaalt Baltimaade kohale ulatuv kõrgrõhuala serv. Aeg-ajalt sajab peamiselt lund ja lörtsi, õhutemperatuur langeb ja ilm võtab talvisema näo. Kuu keskmine õhutemperatuur tuleb normi piires või kõrgem (norm -3,8..+1,1°C ). Sademeid on samuti normi piires (norm 38..70 mm).