Lääne prefektuuri pressiesindaja Kerstin Meresma ütles, et Eestis tegutseb 1067 (kevadel 1038) abipolitseinikku, neist 186 (166) Lääne prefektuuris. "Abipolitseiniku kandidaate on 1. novembri seisuga 77. Lääne prefektuuris on kandidaate kolm," lisas ta.