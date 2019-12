Türi õpilased olid võõrkeelekonkurssidel edukad

21. novembril võtsid kolm õpilast: Marlen Serbin, Deisy Nursi ja Charlott Walkowiack osa üle-Euroopalisest tõlkevõistlusest Juvenes Translatores. See on võistlus, kuhu valitakse üle riigi ainult loetud koolid. «Üle 12 aasta oli meil õnn jälle osaleda. Marlen ja Deisy tõlkisid ingliskeelse teksti eesti keelde, Charlott eestikeelse teksti saksa keelde. Tekstides oli rohkesti kõnekeelseid väljendeid ja idioome, mis pakkusid peamurdmist. Tulemused ei ole veel teada, aga kõik olid tublid ja tegid oma parimate oskuste kohaselt,» rääkis TÜGi inglise keele õpetaja Aet Sarv.

29. novembril osalesid 25 noort üle-Euroopalisel arvutipõhisel inglise keele võistlusel Best In English. See võistlus, mis on toimunud juba üle 10 aasta, paneb proovile peaaegu kõik keele osaoskused: lugemise, kuulamise, õigekirja, sõnavara ja grammatika. «Meie parimaks tulemuseks sai Reio Treve 10. klassist 99,5 punktiga 117st. Talle järgnes kohe 12. klassi õpilane Rasmus Veeroja,» andis Sarv teada.