Enamik vabadest ametikohtadest asub Harjumaal

Ametikohtade koguarv (vabad ja hõivatud ametikohad kokku) oli kolmandas kvartalis 609 126, mis on eelmise kvartaliga võrreldes ligi 0,3% väiksem. Ametikohtade koguarvus on endiselt suurim töötleva tööstuse (18%), kaubanduse (15%) ja hariduse (10%) tegevusala osatähtsus. Need tegevusalad olid kolmandas kvartalis ka Eesti suurimad tööpakkujad: kaubanduses oli 2050, hariduses 1473 ja töötlevas tööstuses 1407 vaba ametikohta. Neile järgnes avaliku halduse ja riigikaitse tegevusala 1125 vaba ametikohaga.