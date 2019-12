Nädalavahetusel kisub ilm tormiseks

Laupäeval tekib kesköö paiku Oslo lähistel uus osatsüklon ja liigub üle Stockholmi Soome poole ning selle survel tõuseb edelatuul uuesti tugevaks, puhanguid on sisemaal 15, rannikul 20 m/s. Aeg-sajab vihma. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 3..8°C, üksnes Kagu-Eestis võib kraad-paar madalamale langeda.

Pühapäeval kaugeneb madalrõhkkond Valge mere poole ja selle serva mööda kandub öösel üle Eesti lörtsi- ja vihmapilvi. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ning on tugev, puhanguid on 15, rannikul 18 m/s. Päeval kiirustab üle lauge kõrgrõhuhari, taevas on selgem ja sajuhooge vaid üksikuid. Tuul pöördub uuesti edelasse, on ennelõunal tugev eelkõige Soome lahe ääres, õhtupoolikul aga hakkab saartel uuesti tugevnema. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0..+5°C.