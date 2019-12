Galerii: Paides toimub Jõulukroon

Juba on tavaks saanud, et Jõulukroonil toimub päkapikkude paraad ja üles astub Järvamaa mudilastest koosnev päkapikkude ühendkoor. Kell 19 algab Jõulufolk, kuhu on oodatud kaasa tantsima nii maakonna rahvatantsijad kui kõik teised huvilised. Paide raekojas näeb jõulu- ja nääriehete näitust ja Püha Risti kirikus annavad kontserdi Järvamaa koorid ning Paide muusikakooli noorte sümfoniettorkester.