Kevadpealinlased nõutud: miks rebased linna tikuvad?

Tellijale

Rebaseid on teemaga liitunute sõnul märgatud mitmes erinevas piirkonnas: ühe teataja sõnul on ta reinuvaderit märganud Aia tänaval, teine on looma silmanud Kesklinna lasteaia juures. Ka on rebast nähtud Rohelisel ja Vanemuise, Tallinna ja Koidula tänaval ning veel mitmes linna erinevas osas. Tõenäoliselt pole tegu ka vaid ühe isendiga, sest elanike hinnangul on nad linnatänavatel ja majahoovides näinud ringi silkamas nii täies elujõus reinuvadereid kui ka veidi viletsama välimusega loomi. Viimasel juhul kahtlustataksegi, et tegemist haige loomaga. Ka ühe kommentaatori lisatud pilt rebasest, kes augustikuus Türi-Allikul suisa tuppa jalutas, viitab, et loom pole kõige parema tervise juures.