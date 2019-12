Linnameeskond lõi uue mängijaga käed

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko sõnul on ta Josephit jälginud tükk aega. "Ta on hea ja huvitav mängija. Näen temas head täiendust, kes annab meeskonnale lisaimpulsi. Palju sõltub temast endast, kui juhendatav ning õppimishimuline ta saab olema. Josephis on olemas üüratu potentsiaal. Ma olen kindel, et temas on rohkemat, kui hetkel oleme näinud. Meie eesmärgiks on teda treenida nii, et temast saaks väga hea ja väga huvitav mängija. Joseph, tere tulemast!“