Kunstnik võõrustab kunstihuvilisi koduses galeriis

Tegemist on Paides kodu leidnud Soome maalikunstnike liitu kuuluva kunstniku Raija Merilä kodugaleriiga. Kõik kodused ruumid on kaunistatud maalidega, neid kokku lugeda on võimatu, suurusjärk jääb 400 kanti. Kodugalerii on valmis vastu võtma kunstihuvilisi ja seal nähtavaid kunstiteoseid ei hoia autor kiivalt endale vaid tööd on müügiks.