Terviseamet alustab iluteenuste terviseohutuse kontrolle

Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkami sõnul tehakse üha enam protseduure, mille eesmärk on inimese välimuse esteetiline muutmine, sealhulgas vananemismärkide vähendamine. „Soovitud tulemust aitavad saavutada mitmesugused tehnoloogilised uuendused, mis põhinevad enamasti meditsiini valdkonnas rakendatavatel lahendustel. Seetõttu on üha keerulisem eristada iluteenuseid tervishoiuteenustest,“ ütles Juhkam.

Teenuse terviseohutuse hindamiseks ning ilu- või tervishoiuteenuseks liigitamisel hinnatakse protseduuri sisu, tüsistuse tekke ohtu ning kasutatava seadme funktsiooni. Lisaks hinnatakse protseduuri teostava isiku kvalifikatsiooni, ravimite kasutamist protseduuri läbiviimisel ja kasutatava seadme nõuetele vastavust. „Näiteks seadmetest üks kasutatavaim, kuid samas tõsist tüsistuste ohtu kliendile põhjustav on laserseade, mille kasutamisel tätoveeringute eemaldamisel esines 2017. aastal avaldatud uuringu põhjal tüsistusi 24 protsendil patsientidest. Laserprotseduuride riskitasemeks on määratud tase C, millega on võimalik tekitada invaliidsus või püsiv kahjustus,“ ütles Juhkam.