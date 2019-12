Ilmateenistus hoiatab: teed muutuvad taas väga libedaks

Kolmapäeva öösel liigub üle kitsas kõrgrõhuhari, aga hommikuks suureneb juba Läänemere poolt madalrõhkkonna surve. Suuremat sadu ei tule. Tuul pöördub lõunasse ja hakkab tugevnema. Õhutemperatuur on -2..-8, hommikuks tõuseb saarte rannikul üle 0°C. Päeval laieneb madalrõhkkonna serv Läänemerele ja tõstab meil lõuna- ja kagutuule väga tugevaks, puhanguid on 14-15, saartel ja rannikul 23 m/s. Pilved tihenevad, aga alles õhtul sajab saartel ja mandri loodeosas veidi lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Õhutemperatuur on mandri sisealadel 0..-3, Lääne-Eestis tõuseb pärastlõunal +1..+4°C-ni.