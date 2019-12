Paide keskerakondlased taunivad apteegireformi hukkamist

Tellijale

Pöördumise autor on Keskerakonna kauaaegne liige, Paide linnavolinik ja apteeker Kai Kimmel ning Keskerakonna Paide organisatsiooni liikmed ja fraktsiooni kuuluvad linnavolinikud tulid sellega kaasa. Pöördumise kaaskirjale panid oma käe alla Keskerakonna Paide osakonna esimees Janno Lehemets ja Paide linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni nimel selle esimees Aivar Tubli.

Aivar Tubli sõnul on Kai Kimmel kogenud proviisor, kes teeb oma tööd südamega ning erialaliitu kuuludes võitleb selle eest, et reformi tulemusel lahutataks ravimite jae- ja hulgimüük ning apteekide pidamise õigus jääks üksnes proviisoritele. "Leidsime, et Kai argumendid ja sihikindlus väärib toetamist," ütles Tubli.