Motojõuluvanad tulevad taas kommijagamistuurile

Motoklubi Alempois president Martin Kruus selgitas, et kommijagamistuur on sel aastal ühel ajal- laupäeval, 21. detsembril. Nemad kogunevad sama päeva hommikul Türil Grossi poe parklas.

Kruus avaldas lootust, et nad saavad kokku vähemalt nii kümmekond mootorratast ning kinnitas, et jagamiseks on komme omajagu. „Järvamaa tuuril oleme tavaliselt sisse põiganud ka lasteaedadesse. Et tänavu on tuur laupäeval, siis peame veel vaatama, kas läheme lasteaaedadesse eraldi ja laupäeval külastame näiteks Paide perekodu ning Türi kodu inimesi,“ arutles ta.