Paide linnameeskond jätkab Vjatšeslav Zahovaiko käe all

Vjatšeslav Zahovaiko: "Aeg lendab kiiresti! Alles see oli, kui tehti riskantne ettepanek asuda Paide linnameeskonna peatreeneri toolile. Olin tol ajal täiesti kogenematu. Algne nägemus ja kurss sai paika pandud ja siinkohal pean uhkusega tõdema, et oleme esindusmeekonnaga jõudnud sinna, kuhu pidime jõudma. Teekond on olnud käänuline ja okkaline ning ilma üüratu juhatuse toetuseta poleks ma siin, kus olen. Siinkohal meeskonnamängijana soovin tänada oma suurt meeskonda: mängijaid, juhatust, klubitöötajaid ja loomulikult meie kirglikke ja tuliseid fänne!"