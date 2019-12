Paide noormees pärjati kolme hõbemedaliga

Paide Avatud Noortekeskuse mudeliringi juhendaja Tarmo Alt ütles, et nende mudeliringis kaks aastat tagasi tehnikaspordiga alustanud Randolf Alt on nüüdseks kanda kinnitamas Eesti parimate raadio teel juhitavate automudelistide seas. Lõppeva aasta jooksul sai Randolf viimast aastat osaleda Juunior Liiga 1/18 mõõdus elektriautode klassis ja võitles seal endale kätte tugeva teise koha. Uue ja isiklikuks arenguks rohkem võimalusi pakkuva Eesti meistrivõistluste 1/10 siseraja elektriautode juunioride klassi väga tiheda konkurentsiga saavutatud teine koht oli heaks kinnituseks tehtud treeningutele. Eesti meistrivõistluste 1/10 välisraja elektriautode klassis suvel välja võideldud üldarvestuse teine koht oli aga juba tõsiseks maiuspalaks ja motivatsiooniks juba alanud hooajal.

Hetkel on automudelistidel alanud ka uus hooaeg ja Eesti meistrivõistlustel elektriautode 1/10 klassis on Randolf Alt üldarvestuses peale kahte toimunud etappi neljandal kohal. Viimase etapi eduka päeva nurjas mootoririke, mis otsustavas sõidus langetas Randolfi A-finaali kuuendale kohale.

Ees on veel neli etappi. Randolfi isa Tarmo Alt lisas, et nüüd jääb ainult loota, et jõuluvana suudab enne järgmist võistlust oma kingikotist piisavalt heatasemelise mootori välja võluda,et Randolfile ka järgmise hooaja auhinnagaalal sama palju autasusid osaks saaks. (JT)