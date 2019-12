Pooled Eesti 15–74-aastastest elanikest on kahe aasta jooksul mänginud hasartmänge

Sealhulgas on väljaspool internetti hasartmänge viimase kahe aasta jooksul mänginud 41 protsenti ja internetis 31 protsenti küsitletutest. Üldse kunagi on hasartmänge mänginud 70 protsenti 15–74-aastastest.

Probleemide kogemist tunnistab otsesõnu 6 protsenti kõigist viimase kahe aasta jooksul hasartmänge mänginutest, kes valdavalt väidavad, et probleemid on minevikku jäänud. Tõenäoliste patoloogiliste mängijate segmendis väidab endal probleeme olnud olevat 81 protsenti ning ka neist tunnistab probleemide olemasolu praegu vaid 5 protsenti.

Riskirühma kuuluvad mängijad möönsid enim, et on mänginud suurema summa peale kui alguses kavas ning et on vaielnud endaga koos elavate inimestega selle üle, kuidas oma rahaga ümber käia.

Enamasti ei ole uuringus osalenud probleemide korral abi otsinud. Levinuim abivahend on enesele mängukeelu seadmine, mida on teinud umbes iga neljas probleeme tajuv mängija. Võimalusest endale mängukeeld seada on teadlik 69 protsenti viimase kahe aasta jooksul hasartmängudega kokku puutunutest. Teadlikkus on kõrgem sihtrühmades, kelle seas kokkupuute ulatus hasartmängudega on kõrgem, samuti vanemaealiste seas.