Saates kõlas mitu puhku lõõpimist, et Paide bändis olid ammustel aegadel rahulikud rokkarid. "Ega tol ajal tõesti niimoodi ei karatud nagu praegu," tunnistab Kirss.



Karmo number oli üles ehitatud üht ammuset Paradoksi menuloo "Ära möödu must lähedalt" videot jäljendades. "Me saime ikka väljapool Eestitki kontserte andmas käia ja oli ka suitsumasinaid ja pauke," meenutas Kirss videost nähtust võimsamaid lavašõusid.