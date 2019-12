Paide tervisekeskus sai pidulikult avatud

Tellijale

Paide uue tervisekeskuse kogupindala on 1088 ruutmeetrit. Seal on töö- ja abiruumid kaheksale perearstile ja 16 õele, sealhulgas kolm protseduuride tuba ja 40ruutmeetrine ravivõimlemise (füsioteraapia) saal. Lisaks veel vaimse tervise õe, psühholoogi ja koduõe kabinet. Hoonel on automaatselt avanevad uksed. Esimeselt korruselt teisele pääseb liftiga. Tervisekeskus on ühendatud haigla B-korpusega, kus asub ka röntgenikabinet, seega pole patsiendil vahepeal tarvis õue minna.