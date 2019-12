Eesti rahvastikuregistrisse on kantud nüüd ligi 100 aasta perekonnasündmuste dokumendid

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul sõltub andmete õigsusest ja täpsustusest teenuse kvaliteet ja mugavus tarbija jaoks. „Nüüd ei pea enam inimesed Eesti siseselt paberil perekonnaseisudokumente ühest asutusest teise viima. See teeb riigiga suhtlemise palju lihtsamaks. See ongi e-riik!“

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas tunnustab kõiki ligi 200 inimest maavalitsustest, kohalikest omavalitsustest, Riigi Tugiteenuste Keskusest ja Siseministeeriumist, kes aastatel 2005-2019 otsimis- ja sisestamistööd on teinud. 15 aastaga on ära tehtud uskumatult suure töö. „Selle tulemusel on Eesti inimestel rahvastikuregistris õiged andmed nime, sünniaja ja -koha, perekonnaseisu ja suhete kohta nii abikaasade kui ka vanemate ja laste vahel. Rahvastikuregister on e-riigi ülesehituse alustoeks, võimaldades automaatseid teenuseid ja muutes need lihtsamaks, kiiremaks, usaldusväärsemaks ja soodsamaks,“ sõnas Enel Pungas.