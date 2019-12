Tormihoiatus ja nõuanded talvetormiks

Enne tormi:

- Korja õuest kokku tuulega lendu tõusta võivad esemed.

- Pargi sõiduk lagedale või garaaži.

- Arvesta võimalike elektrikatkestustega: varu koju piisavalt toitu ja jooki

- Tangi auto kütusepaak täis

Tormi ajal:

- Püsi siseruumides.

- Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.

- Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112.

- Võimalusel väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe.

- Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Juhul kui elekter peaks katkema, siis:

- Teavita sellest ka elektriettevõtteid.

- Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.

- Jälgida infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks: nt patareidega või autoraadio

- Tunne huvi, kas sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras