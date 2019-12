Vaata, kas linnud võtavad laste meisterdatud söögimaja omaks?

Kõige lihtsam viis suleliste toimetamist jälgida on osta poest linnusöögimaja või rasvapallid ja riputada need üles. Et pikkade pühade ajal on vaba aega laialt käes, võiks pere hoopis midagi huvitavat koos teha, näiteks söögimaja paarist lauajupist kokku lüüa.

Klassikaline söögimaja koosneb põrandast, kahest seinast ja katusest. Seega läheb tarvis kõigest paari juppi laiemat lauda või tükike paksemat vineeri. Kui suur linnumaja teha, jääb iga ehitaja otsustada. Enamasti sõltub see sellestki, millist materjali on käepärast võtta. Laupa õpilased on otsustanud, et Järva Teatajale kingitava maja põranda suurus on 20 korda 25 sentimeetrit. Katus koosneb kahest 18 korda 30 sentimeetrisest vineeritükist. Seinteks läheb kaks 25sentimeetrist lauajuppi.