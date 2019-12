Aravete kooli õpilased käisid Kreekas õppereisil

Tellijale

Aravete keskkooli õppealajuhataja Diana Liivat rääkis, et AKK kuulub liikuma kutsuva koolide võrgustikku ning tekkis mõte, et olemas võiks olla ka toetav tegevus mingi projekti näol. Liivat lisas, et projekt kirjutati koos poolakatega ning juurde võeti veel Kreeka ja Itaalia.