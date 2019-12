Paide viiest apteegist kolm sulgesid uksed

Paide linna viiest rohupoest on pärastlõunast suletud Maksimarketis, Selveris ja Maximas asuv apteek. K-keskuse ja Vee tänava apteek on avatud.

Kimmel selgitas, et Vee tänava apteek on tööpäevadel avatud kell 18ni, kuid nad on vajadusel valmis täna ka kauem inimesi teenindama.