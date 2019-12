Täiskasvanud osalevad täienduskoolitustel järjest rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidaku sõnul on tegevusnäitajad väärtuslikud nii üksikisiku, tööandjate kui riigi jaoks. „Juba täna kogutav statistika aitab koolituse valimisel kaasa, võttes arvesse koolitaja kogemust oma valdkonnas. Tegelikult on aga meie eesmärk muuta sobiva koolituse valimine inimese jaoks veelgi lihtsamaks. Selleks on ettevalmistamisel ühtne koolituste kvaliteediraamistik.“